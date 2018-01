Sci: a Feuz discesa Garmisch, Paris 2/o

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (GERMANIA), 27 GEN - Ancora un podio per l'Italia grazie a Dominik Paris - 2/o in 1.55.57 a pari merito con l'austriaco Vincent Kriechmayr - nella discesa di cdm di sci di Garmisch-Partenkirchen. Ha vinto in 1.55.39 lo svizzero campione del mondo Beat Feuz ora primo anche nella classifica di disciplina. Per l'Italia, sui 3.300 metri della pista Kandahar piena di piccoli dossi, ci sono poi Peter Fill 6/o in 1.55.88 e Emanuele Buzzi 10/o in 1.56.38 nonostante il pettorale 44. Matteo Marsaglia, pettorale 48 e tra i migliori nelle prove cronometrate come già a Kiztbuehel, ha chiuso in 1.56.89, al momento 20/o. Decisamente sfortunato invece Christof Innerhofer, il migliore in entrambe le prove, che ha chiuso 14/o in 1.56.54 ma è scivolato toccando la neve con la spalla destra dopo circa 20" di gara. L'azzurro ha continuato la sua prova riuscendo però a recuperare solo in parte il tempo perso nell'incidente. Domani in programma uno slalom gigante.