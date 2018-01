Sci: Worley vince gigante Lenzerheide

LENZERHEIDE (SVIZZERA), 27 GEN - La francese Tessa Worley ha vinto il gigante di Lenzerheide, conquistando il suo 12/o successo in carriera in coppa del mondo. Con il tempo totale di 2'10''81, la due volte campionessa del mondo ha preceduto la tedesca Viktoria Rebensburg (seconda in 2'10''88) e la slovena Meta Hrovat (2'12''26), al primo podio in carriera. Solo nona l'azzurra Federica Brignone (2'12''94), che era terza dopo la prima manche. Per l'Italia - fuori per un suo errore Marta Bassino che era sesta dopo la prima manche - c'e' poi solo la valtellinese Irene Curtoni, sedicesima. Domani nella localita' svizzera e' in programma uno slalom speciale con Federica Brignone che gareggerà anche in questa disciplina. Lo statunitense Mikaela Shiffrin potrebbe conquistare con largo anticipo la coppa di disciplina.