Mazzarri, Benevento da non sottvalutare

TORINO, 27 GEN - Esserci "con la testa e con le gambe", perché "nessuna partita va sottovalutata". E il Benevento "ha messo in difficoltà un po' tutti". Walter Mazzarri non si fida della squadra sannita e invita il suo Torino "restare concentrati sulla partita". "Non voglio lasciare punti per strada perché i ragazzi sono distratti", taglia corto il tecnico granata Dalle indicazioni della rifinitura dipenderanno le scelte di Mazzarri, che dovrebbe confermare il 4-3-3 visto contro il Bologna e nella prima parte della partita col Sassuolo. Ansaldi, dovrebbe andare ancora in panchina, dove potrebbe sedersi anche Belotti, al rientro dall'infortunio e pronto per uno spezzone di gara. Il titolare in attacco sarà ancora Niang, in attesa di capire se dal mercato arriverà un vice-Belotti. "Non posso dare indicazioni complete su tutto dopo due settimane - conclude Mazzarri - devo capire bene chi sto allenando e prima di fare mosse per le quali non siamo così convinti e preparati, meglio aspettare il prossimo mercato".