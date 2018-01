Sci: Brignone, mi sentivo svuotata

LENZERHEIDE (SVIZZERA), 27 GEN - "Non c'ero con la testa, ho capito fin dal mattino che le cose non sarebbero andate bene. Mi sentivo come svuotata di energie, probabilmente i postumi dell'influenza dei giorni scorsi si sono fatti sentire". Lo ha detto Federica Brignone dopo il nono posto nel gigante di Lenzerheide. "Non parteciperò allo slalom di domani - ha aggiunto la sciatrice azzurra - perché devo ricaricare le pile per ripartire in vista delle Olimpiadi".