Figc: Gravina, uniti per uscire pantano

ROMA, 27 GEN - "E' ora di essere uniti per uscire da questo pantano". Appena conclusa la conference call tra i candidati alla presidenza della Figc e Giovanni Malagò, Gabriele Gravina manda con una dichiarazione all'Ansa il suo definitivo messaggio elettorale: "Serve una Federazione forte, una Figc a quattro ruote motrici. Una squadra che metta insieme le competenze manageriali con l'esperienza e professionalità di chi il calcio lo gioca". "Abbiamo tutti una responsabilità per il nostro movimento e per tutti quelli che amano il calcio", aggiunge Gravina. "Il calcio - conclude - e' troppo importante in questo Paese per non esser governato con un ampia maggioranza".