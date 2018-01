Figc: Malagò 'Lega A rispetti obblighi'

ROMA, 27 GEN - "Il primo marzo è preventivata la riunione della Giunta Coni per ratificare l'eventuale commissariamento della Figc, qualora la Lega di A non abbia ottemperato ai suoi obblighi". Così il n.1 Coni, Giovanni Malagò, dopo la conference call con i candidati alla presidenza federale. "Bisogna tener conto di tre fattori inequivocabili al momento. In primis, la particolare incertezza del voto di lunedì: nessun candidato è al momento in grado di avere una maggioranza importante, condizione indispensabile per dare un nuovo corso alla Figc. In secondo luogo, nessuno può essere sicuro di avere la maggioranza in Consiglio federale, ammesso che ci sia un presidente, visto che le schede bianche potrebbero impedire la maggioranza assoluta come ha sottolineato uno dei tre candidati. Infine, c'è il rischio commissariamento a causa dello stallo della Lega di A, che non ha modificato lo statuto e non ha ancora eletto i propri rappresentanti. Quest'ultima non è una partita che si gioca nell'assemblea della Federcalcio".