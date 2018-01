Figc: Malagò, auspico ancora rinvio voto

ROMA, 27 GEN - "Auspico che ci sia un ravvedimento da parte dei tre candidati affinché non si celebrino le elezioni lunedì, lo auspico come il 90% degli italiani". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo aver parlato in conference call con i tre in corsa alla presidenza Figc. "In questo momento l'assemblea è regolarmente convocata, ma i candidati hanno riconosciuto le difficoltà e si riservano con le componenti di arrivare a delle conclusioni. Non ci può essere un'ipotesi che uno si ritira e gli altri vanno avanti".