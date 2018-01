Totti gioca con Malagò al circolo Aniene

ROMA, 27 GEN - Ritorno al calcio, anzi al calcetto, per Francesco Totti. Nella prima giornata del torneo sociale del Circolo Canottieri Aniene, in squadra con il capitano anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò ed Andrea Abodi, presidente dell'Istituto per il Credito sportivo. Vittoria per 4-1 per la squadra con Totti e Malagò, con tre gol di Giovanni Formilli Fendi. Presente anche il figlio Christian.