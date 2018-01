Moto: Marquez, si riparte da zero

ROMA, 27 GEN - "E' una nuova storia, non importa se hai vinto quattro, due o zero Campionati del mondo: ogni corridore parte da zero punti". Marc Marquez, campione del mondo in carica della MotoGp, è pronto a risalire sulla sua Honda per i test che da domani, in Malesia, daranno il via alla stagione 2018. "Dopo due mesi lontano dai circuiti, sono ansioso di tornare in sella alla mia moto - dice lo spagnolo attraverso il suo team - Ho lavorato duramente durante il periodo invernale per arrivare al test di Sepang al 100%. Ho anche riflettuto su cosa possiamo fare per migliorare le prestazioni dall'anno scorso. Siamo pronti a fare ogni sforzo e lavorare duro per avere la possibilità di lottare ancora per il titolo. Dobbiamo cercare di essere veloci come lo scorso anno, ma cadendo di meno".