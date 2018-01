PyeongChang: Malagò, Italia competitiva

ROMA, 27 GEN - "Andiamo alle Olimpiadi con una squadra molto competitiva in tantissime discipline sportive: mai abbiamo avuto così tante chance di medaglia come stavolta". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando degli imminenti Giochi Olimpici invernali di PyeongChang. "Anche oggi sono arrivati tre podi (Dominik Paris, Michela Moioli e Sandra Robatscher, ndr) - ha osservato il numero uno dello sport italiano - Qualche settimana fa la 'Bibbia' del nostro mondo, Sports Illustrated, ci riconosceva cinque medaglie di cui soltanto una d'oro. Ieri invece ci ha fatto esplodere con 12 medaglie di cui 4 d'oro. Non ero preoccupato prima e non sono esaltato adesso, ma certo andiamo alle Olimpiadi con una squadra competitiva".