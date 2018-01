Gesto manette e Cacciatore espulso

ROMA, 27 GEN - In principio furono le manette mimate da Jose' Mourinho all'indirizzo dell'arbitro Tagliavento durante un Inter-Sampdoria. Quel gesto di Mourinho, datato 20 febbraio 2010, mimato per contestare l'espulsione di un suo giocatore, ingiusta secondo il tecnico portoghese, gli costo' tre giornate di squalifica e 40mila euro di multa. Stasera analoga contestazione l'ha fatta il difensore del Chievo Cacciatore, invitato dal direttore di gara a uscire dal terreno di gioco ha fatto per due volte il gesto delle manette rimediando il rosso diretto e lasciando dla sua squadra in nove uomini. Una contestazione che costerà al giocatore del Chievo tre giornate di squalifica. Nel 2016 l'allora difensore dell'Empoli, Lorenzo Tonelli fece il gesto delle manette dopo essere stato espulso per doppia ammonizione e venne sanzionato con tre giornate di squalifica.