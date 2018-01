Nba, Golden State vince sfida con Boston

ROMA, 28 GEN - I Golden State Warriors si sono aggiudicati la sfida con i Boston Celtics, partita clou dell'ultimo turno Nba. I Cavs hanno vinto 109-105 una gara bellissima e molto combattuta, e sul fronte dei marcatori Steph Curry ha trionfato su tutti mettendo a segno ben 49 punti, trascinando il suo team alla vittoria. Non sono bastati invece ai Celtics i 37 punti di Kyrie Irving per tenere testa ai campioni in carica. Altra gara spettacolare quella che ha visto di fronte gli Oklahoma City Thunder contro i Detroit Pistons. Hanno vinto i primi con il punteggio di 121-108. Per Oklahoma è la settima vittoria di fila, grazie anche alle prodezze di Russell Westbrook, che ha firmato l'ennesima tripla doppia (31 punti, 13 assist e 11 rimbalzi). Ancora ko gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli, battuti in casa dai Washington Wizards per 129-104. Nelle altre gare, da segnalare la vittoria risicata in rimonta degli Indiana Pacers, 114-112, contro Orlando Magic e quella dei Denver Nuggets su Dallas per 91-89.