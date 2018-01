Sciabola, Criscio trionfa a Baltimora

ROMA, 28 GEN - Primo successo in carriera in coppa del mondo per Martina Criscio. La sciabolatrice azzurra ha infatti vinto sulle pedane di Baltimora al termine di una gara che l'ha vista sfoderare una prestazione eccellente. Martina Criscio ha festeggiato così nel modo migliore i suoi 24 anni compiuti lo scorso mercoledi. L'azzurra era arrivata sulle pedane statutinensi avendo in curriculum, oltre ai tanti successi in ambito under20, tre podi in carriera ma non era mai andata oltre il terzo posto. In Maryland ha invece messo in bacheca il primo trionfo ed il primo urlo di vittoria, giunto al termine della finale contro la giapponese Misaki Emura superata per 15-11. All'ottima prova di Criscio si aggiungono le buone prestazioni di Caterina Navarria, Loreta Gulotta e Rossella Gregorio, sconfitte alle porte dei quarti di finale. Stasera si torna in pedana a Baltimora per la gara a squadre che concluderà la tre-giorni statunitense.