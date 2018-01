Sci, Hirscher guida gigante Garmisch

Garmisch-Partenkirchen (Germania), 28 gen - L'austriaco Marcel Hirscher in 1.18.64 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di coppa del mondo di Garmisch-Partenkirchen. Segue lo statunitense Ted Ligety in 1.19.27 , tornato tra i migliori dopo un brutto infortunio ad un ginocchio, poi il francese Alexis Pinturault in 1.19.58. Miglior azzurro - su una pista ripida e dal fondo durissimo e spesso gelato - è l'altoatesino Florian Eisath, 6/o in 1.19.82. Per l'Italia ci sono inoltre, dopo la discesa dei primi trenta atleti, Manfred Moelgg al momento 13/o in 1.20.27 seguito più indietro da Riccardo Tonetti in 1.20.87 e Roberto Nani in 1.21.38. Chiude, in forte ritardo, il trentino Luca De Aliprandini in 1.22.12. Seconda manche alle ore 13.30.