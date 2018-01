Omaggio Juve a Buffon,ora sei Super Gigi

TORINO, 28 GEN - "Eri un ragazzo e portavi i capelli lunghi quando sei arrivato a Torino la prima volta. Eri Gianluigi Buffon, sei diventato Super Gigi". La Juventus celebra sul suo sito il 40/o compleanno del capitano bianconero, estrapolando tutti i grandi momenti della carriera del portiere fin dal suo approdo. Non manca una carrellata di grandi parate che hanno costellato la straordinaria carriera di Buffon, dal "rigore su Figo in semifinale di Champions League 2003 contro il Real" a "quella in maglia azzurra, a Berlino nel 2006, durante la Finale Mondiale, sul colpo di testa di Zidane". Il quarantesimo compleanno di Buffon unisce gli appassionati di calcio e le massime istituzioni del pallone nel celebrare uno dei migliori portieri della storia del calcio. Non sono mancati gli auguri della Federcalcio attraverso l'account della Nazionale Italiana per la "leggenda" e le cinque date proposte da Uefa.com che hanno segnato la carriera di Buffon, uno striscione esposto dai tifosi bianconeri a Vinovo.