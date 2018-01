Cdm sci: Vhlova vince slalom Lenzerheide

LENZERHEIDE (SVIZZERA), 28 GEN - Un errore nella seconda manche della campionessa Usa Mikaela Shiffrin, al comando dopo la prima sulle nevi svizzere di Lenzerheide, ha spianato la strada al successo della slovacca Petra Vlhova - 22 anni e quarto trionfo in carriera - in 1'50''53 davanti alla svedese Frida Hansdotter (1'50''63) ed alla svizzera Wendy Holdener (1'51''05). In ombra le azzurre: unica classificata Irene Curtoni, nona in 1'52''70. Shiffrin non è riuscita così a vincere anticipatamente la coppa di slalom speciale perche', quando mancano solo tre gare alla fine della stagione, ha ora 780 punti contro i 545 della Vlhova.