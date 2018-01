Serie C: botta e risposta tra Monopoli e Leonzio, pari giusto

Monopoli – Sicula Leonzio 1-1

Monopoli (3-5-2): Bardini; Bacchetti, Ferrara ( 89’ Longo), Mercadante; Bei (57’ Benassi) , Sounas, Scoppa, Zampa, Donnarumma; Sarao, Genchi ( 69’ Mavretic).

All. Peppe Scienza.

Leonzio (4-3-3): Narciso; Pollace, Aquilanti, Gianola, Squillace; Marano

( 64’ D’Angelo), Esposito, Davì; Bollino ( 73’ De Felice), Foggia ( 73’ Lescano),

F. Russo. All. Aimo Diana.

Arbitro: Valerio Maranesi di Ciampino; assistenti: Arcangelo Vingo di Pisa e Nicola Nevio Spiniello di Avellino.

Reti: 35’ Marano (SL), 41’ Sarao (M).

Note: 1529 spettatori. Presenti i tifosi lentinesi nel settore ospiti. Ammoniti: Bei (M), Zampa (M), Davì (L). Corner: 8-9. Recupero: 1’ e 3’.

Monopoli. Punto prezioso per la Leonzio di Aimo Diana in terra pugliese, contro l’ ostico Monopoli di Peppe Scienza. Risultato di 1-1 che permette alla compagine bianconera di smuovere la classifica, soprattutto, e di uscire imbattuti da un scontro fondamentale contro un avversario che vive un ottimo stato fisico e mentale.

Gara pimpante tra due formazioni che vogliono conquistare l’intera posta in palio. Al 35’ la Leonzio trova il vantaggio con un gol di Ciccio Marano che approfitta di una respinta del portiere su tiro di Bollino. Passano appena cinque minuti ed il Monopoli trova il pari con un colpo di testa di Sarao sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Continuano a darsi battaglia le due formazioni. Intensa anche la seconda frazione di gioco con diversi capovolgimenti di fronte. In evidenza sempre Genchi e Sarao per i pugliesi, Marano per i lentinesi in rosso.

Al 75’ l’ultima azione pericolosa della partita è di marca biancoverde. Ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Sarao prova il colpo di testa ma Narciso questa volta respinge.