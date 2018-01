Donadoni,a noi certi rigori non li danno

ROMA, 28 GEN - "Un rigore del genere ti viene dato solo dall'ottavo posto in su, dall'ottavo in giù no. Mi sembra di vive in un altro pianeta". Roberto Donadoni, è furente per le decisioni dell'arbitro in favore del Napoli, con il penalty confermato dalla Var per un tocco di Masina su Callejon e la mancata concessione del rigore per un mani in area di Koulibaly. "Sono valutazioni che mi fanno sorridere, per non dire altro - aggiunge il tecnico del Bologna -. Certi episodi ti fanno venire il magone".