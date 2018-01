Ballardini, qui c'è ancora tanto da fare

GENOVA, 28 GEN - Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa che nonostante una traversa, molte occasioni e un uomo in più per metà della ripresa cade in casa contro l'Udinese. "In altre occasioni il Genoa non meritava di vincere e abbiamo vinto, certamente oggi il Genoa non meritava di perdere per le occasioni avute e per il gioco - ha spiegato Davide Ballardini-. Ci sta. Ci sta magari di essere bravi e fortunati e a volte di essere bravi e meno fortunati come oggi". Il tecnico non mette sotto accusa la squadra, anzi. "Per me questa gara è stata giocata bene dal Genoa - dice -, considerando le difficoltà e il valore dell'avversario. Ma non siamo stati da meno e abbiamo fatto una buona partita. Purtroppo siamo destinati a tenere alta la concentrazione e la tensione. Questo è un risultato che parla chiaro: ci sono ancora tante difficoltà da superare". Sul mercato Ballardini dice che "abbiamo tanti attaccanti, c'è anche Rossi. Per caratteristiche e per necessità di avere giocatori diversi bisognerebbe guardare a centrocampo".