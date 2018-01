Serie B: Cittadella-Frosinone 1-2

PADOVA, 28 GEN - Il Frosinone espugna il Tombolato di Cittadella, vincendo per 2-1, e rimane in vetta alla classifica della serie B, a braccetto col Palermo. Gli ospiti passano al 4' con Ciano, che insacca sottomisura su assist di Dionisi. Il Cittadella non riesce a reagire e al 60' arriva il raddoppio dei ciociari, con Ciofani che devia in spaccata un cross dalla sinistra. I granata accorciano le distanze all'80': angolo di Bartolomei, mischia in area e colpo di testa vincente di Varnier. L'ultima emozione all'88', ma il tiro al volo di Kouame esce di un soffio e il big match del Tombolato va al Frosinone.