Gattuso, grandissima prestazione ragazzi

ROMA, 28 GEN - "Devo ringraziare i ragazzi per la grandissima prestazione che hanno messo in campo oggi, abbiamo vinto contro una squadra forte. Ma non bisogna parlare di partita della svolta, noi dobbiamo ragionare domenica dopo domenica". Le prima parole dell'allenatore del Milan, Rino Gattuso, dopo la vittoria sulla Lazio. "Questo Milan ha passato dei momenti di difficoltà e ora sta uscendo, ma lo deve fare senza sentire la pressione di dover giocare ogni volta la partita della vita - ha aggiunto ai microfoni di Premium Sport -. Questo gruppo sta dando tanto, a cominciare dalla voglia che mettono in mostra in allenamento".