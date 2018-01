Buffon, ancora calcio nel mio futuro

ROMA, 28 GEN - "Giocavo da centrocampista ma mi piaceva fare gol, poi in tv ho visto il portiere del Camerun Thomas N'Kono ed è stata una folgorazione, così ho scelto la maglia numero 1". Gigi Buffon, 40 anni oggi, ha raccontato così a 'Che tempo che fa' la nascita di una vocazione che l'ha portato molto lontano. Quanto al prossimo futuro, Buffon chiede di poter fare "la scelta migliore". "Mi incontrerò con il presidente della Juventus, che mi vuole bene e con l'ausilio suo e della società sono certo che faremo la scelta più congrua - ha spiegato - Quale? A volte bisogna sapersi anche accontentare. Io ho fatto tanti record e sarei contento se quello di presenze in serie A restasse a Paolo Maldini, un amico e grande campione". "Di sicuro nel futuro mi vedo con un ruolo nel mondo del calcio, che è stato la mia vita. Da dirigente o come ruolo tecnico? Non lo so. Quando smetterò mi prenderò sei mesi per pensare e decidere su quale obiettivo puntare", ha detto ancora.