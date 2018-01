Figc: Ulivieri, asse con Aic e Aia

ROMA, 28 GEN - "Noi abbiamo costruito un asse con calciatori e arbitri, ci siamo confrontati con Gravina e stasera ci ritroveremo con lui e con i calciatori". Così il presidente fell'associazione italiana allenatori, Renzo Ulivieri, prima del direttivo della sua componente all'hotel di Fiumicino dove domani andrà in scena l'elezione a presidente della federcalcio. "Noi fin dall'inizio - ha specificato Ulivieri - abbiamo detto che cerchiamo la compattezza delle componenti tecniche. Quindi allenatori, calciatori e arbitri, poi dovremmo verificare e mettere a confronto quello che è successo in settimana, da soli siamo il 30%. Dovremmo trovare persone e società che stanno dalla nostra parte, noi abbiamo fatto un discorso con Gravina e con Tommasi, il confronto è andato avanti e proseguirà anche questa sera. Il commissariamento? Il percorso democratico che ha intrapreso questa federazione credo che non possa essere interrotto con ingerenze di nessun tipo. Poi, se non dovesse venire fuori nulla, andremo al commissariamento".