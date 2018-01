Suarez-Messi, Barcellona vince di misura

BARCELLONA, 29 GEN - Vittoria di misura per il Barcellona al Camp Nou. Contro i baschi dell'Alaves finisce 2-1 con gli ospiti in vantaggio, a sorpresa, con lo svedese John Guidetti. A rimettere le cose a posto hanno pensato i soliti Luis Suarez e Lionel Messi, con una rete a testa (quella della Pulce, 11 gol nelle ultime 12 partite) con una magistrale punizione all'84'. Con questo successo la squadra di Valverde, che ha schierato Philippe Coutinho dall'inizio, mantiene undici punti di vantaggio sull'Atletico Madrid, che ha battuto il Las Palmas per 3-0.