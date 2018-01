Gasperini, Var? Succedono cose strane

ROMA, 29 GEN - "Ieri è stata una giornata sfortunata, ma è già qualche domenica che certi episodi si ripetono. La Var è sempre quella, le immagini non sbagliano. Sono le interpretazioni che possono creare polemiche". Gian Piero Gasperini è intervenuto sulle polemiche che ieri hanno coinvolto l'innovazione tecnologica. "Bisogna recuperare certezze. Io auspico che siamo sempre gli arbitri a spiegare certe decisioni - ha aggiunto l'allenatore dell'Atalanta - perché sulle interpretazioni stanno succedendo cose strane. C'è qualcosa di non chiaro e bisogna rimediare, altrimenti perde credibilità un po' tutto il sistema. Sul fallo di mano c'è veramente confusione, in questo momento lo stesso episodio è difficile da interpretare in modo univoco. D'altra parte, ci sono alcune situazioni veramente difficili da decifrare e questo bisogna imparare ad accettarlo. E' un momento di passaggio".