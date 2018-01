Figc:Gravina,vediamo chi converge su chi

ROMA, 29 GEN - "Se ho avuto un confronto con Tommasi? No, ancora no. L'ho intravisto ma ancora non ci siamo visti, la notte io dormo mentre gli altri fanno picchetti". Così Gabriele Gravina, candidato alla presidenza della Federcalcio. "Cosa ci aspettiamo? Che ci sarà un momento in cui per regolamento ci sarà una convergenza. Cercheremo di capire quale sarà", ha aggiunto Gravina, che ieri ha atteso invano un incontro con il candidato dell'Aic, Damiano Tommasi, per convincerlo a convergere sul suo polo ritirando la candidatura. "Eventuali tiri mancini? Non danneggerebbero me" ha concluso Gravina, rispondendo ad una domanda sulla possibilità che un mancato apparentamento con Tommasi lo escluda, numeri alla mano, dal ballottaggio finale. "La responsabilità sarebbe di chi dovesse fare tiri mancini. Io sono sereno e tranquillo, devo dare solo una disponibilità e gli altri devono saper cogliere questa opportunità".