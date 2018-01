Golf: Farmers Open, duello Noren-Day

ROMA, 29 GEN - Cinque buche di play-off non sono bastate per decretare il vincitore del Farmers Insurance Open di golf. Il duello infinito tra Alex Noren e Jason Day non è ancora finito. Dopo una maratona lunghissima a Torrey Pines (San Diego, Stati Uniti) la gara è terminata con un nulla di fatto. L'arrivo della notte ha decretato il rinvio. Ci vorrà ancora qualche ora per stabilire chi sarà il campione 2018 dell'evento che fa parte del PGA Tour. Dopo 72 buche e una battaglia caratterizzata dal fortissimo vento sul green, s'è prima assistito ad uno spareggio a tre con lo statunitense Ryan Palmer costretto presto ad arrendersi. Poi è arrivato lo scontro tra lo svedese Noren e l'australiano Day . La gara ha visto Tiger Woods chiudere in 23/a posizione con 285 (72 71 70 72, -3) colpi. Un rientro positivo, quello dell'americano. Che dopo quasi 3 anni dall'ultima volta è tornato a disputare la fase finale di una rassegna del massimo circuito americano. Ha chiuso in 45/a piazza, invece, Francesco Molinari (+2).