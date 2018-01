Figc, al via assemblea elettiva

FIUMICINO, 29 GEN - E' cominciata a Fiumicino l'assemblea elettiva della Figc chiamata a scegliere il nuovo presidente federale. Per il dopo Tavecchio in corsa ci sono Gabriele Gravina, Cosimo Sibilia e Damiano Tommasi: alla prima votazione è richiesto il 75% delle preferenze, il 66% alla seconda e 50 più uno alla terza. L'assemblea presieduta da Pasquale De Lise si compone di 275 delegati, al momento accreditati 267 pari a 498 voti, in rappresentanza delle diverse componenti (Lega Serie A, Lega B, Lega Pro, Lega Dilettanti, atleti, tecnici, arbitri).