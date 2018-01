MotoGp: test Sepang, Vinales al comando

ROMA, 29 GEN - Squillo del team ufficiale Movistar Yamaha nella seconda giornata dei test MotoGp sulla pista malese di Sepang. Il miglior tempo (1'59"355) è andato a Maverick Vinales che si è così portato al comando della classifica combinata. Un giro migliore del suo stesso passaggio, da primato, del 2017. Ma Valentino Rossi non è stato a guardare, fermando il cronometro a 0.035 millesimi dal compagno di box. Terzo tempo per Honda di Cal Crutchlow a 0.088. La miglior Ducati è quella di Jorge Lorenzo, quarto. Il campione del mondo Marc Marquez (Repsol Honda) è settimo, staccato di 0.375 millesimi. A 0.377 c'è Andrea Dovizioso, ottavo, con l'altra Ducati ufficiale. Nono e decimo tempo per Danilo Petrucci (Ducati Pramac) e Andrea Iannone (Suzuki).