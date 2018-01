Ulivieri,io in mezzo a Gravina e Tommasi

ROMA, 29 GEN - "Chi meglio tra Gravina e Tommasi? Io sono in mezzo a tutti e due. Vorrei trovare la strada per vincere. Nel confronto con le società di A e B, che hanno indicato Gravina, se noi ci mettiamo tutti insieme si vince". Lo dice il presidente dell'Associazione italiana allenatori, Renzo Ulivieri, a margine dell'assemblea elettiva della Figc in corso all'hotel Hilton di Fiumicino. "Potremmo sprecare anche questa occasione e io non vorrei, perché è un film che ho già visto con Albertini - specifica il numero uno dell'Aiac - Se ha ragione Malagò a chiedere di spostare le elezioni di 90 giorni? Valido era il mio pensiero, che non si doveva andare a questa crisi in un momento così non potendola governare, e fissare tutto in tempi brevi dove non avevi tempo per trovare spazi di convergenza. Un errore provocato, secondo me, in modo molto strano da chi aveva il presidente federale, il vicepresidente federale e il presidente del settore giovanile e scolastico. La stranezza è questa".