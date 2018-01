Tavecchio, Lega A non è 'mala gestio'

FIUMICINO, 29 GEN - "Ho sofferto da tifoso e da presidente per la mancata qualificazione della nazionale ai Mondiali, ma non condivido il giudizio di un parallelismo tra l'attività sportiva e la gestione della federazione. I tifosi avevano bisogno di colpevoli e li hanno avuti. Mi sono preso la colpa di questa situazione ma in Figc è stato fatto tanto di positivo questo non va dimenticato". Così il'ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, nel suo intervento all'assemblea elettiva. "Affido a chi verrà dopo di me un organismo di gente qualificata, che sa quello che fa, a garanzia e presidio di legalità del sistema sportivo italiano. Riecheggia da tempo un sonoro e fastidioso comportamento, secondo cui la Lega di Serie A rappresenta la peggior mala gestio del Paese. Non è così. Anche sotto la gestione commissariale, la mia che si conclude oggi ha precisato - si sono raggiunti ragguardevoli risultati".