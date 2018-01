Questura Roma,stretta controlli Olimpico

ROMA, 29 GEN - Stretta sui controlli allo stadio Olimpico dopo le proteste ieri all'indirizzo dei vertici della società dopo l'ennesima sconfitta della squadra. Lo ha disposto il questore di Roma Guido Marino che disposto il rafforzamento dei servizi di sicurezza. In questo senso, informa la Questura, "è stato chiesto alla As Roma di sensibilizzare i calciatori a non cedere ad inviti a recarsi sotto le curve rispettando le norme federali che lo impediscono". Inaspriti i controlli anche sugli striscioni e fumogeni: ieri tre persone sono state sanzionate per violazione del regolamento d'uso dell'impianto, mentre nei bar dello stadio sono stati rafforzati i controlli anche alla ricerca di artifizi pirotecnici. La collaborazione con l'As Roma, precisa la Questura, "è piena e costante con l'obiettivo di preservare la serenità negli ambienti dello stadio Olimpico anche mantenendo aperti i canali di dialogo con i tifosi che intendano confrontarsi in una cornice di legalità".