Figc: allenatori votano subito Gravina

FIUMICINO, 29 GEN - "Noi allenatori voteremo da subito il candidato Gabriele Gravina. Con lui e con Damiano Tommasi abbiamo programmi vicini e compatibili". Lo ha detto il presidente dell'Aiac, Renzo Ulivieri, nel suo intervento all'assemblea elettiva della Figc. "Non volevamo essere qui oggi, con una crisi al buio non governata che non ha consentito di trovare un largo consenso - ha sottolineato Ulivieri -. Non ci è garbato nemmeno l'intervento del Coni a 'casa nostra', perchè questa è casa nostra. Noi vorremmo decidere da soli i nostri destini, pur con idee diverse". "Abbiamo notato che Cosimo Sibilia non ha detto una parola per la nostra categoria, e non è una dimenticanza - ha aggiunto -. In passato abbiamo avuto scontri duri con i dilettanti e ne siamo sempre usciti con le ossa rotte. Ora, dopo esserci incontrati e confrontati, ci siamo ritrovati con Gravina e Tommasi", ha concluso Ulivieri, che ha anche ringraziato per il suo lavoro Carlo Tavecchio.