Nba: Cleveland e Houston senza problemi

ROMA, 29 GEN - Vittorie per Cleveland e Houston nelle partite disputate della notte nel campionato di basket Nba. I Cavaliers hanno piegato 121-104 i Detroit Pistons mentre i Rockets hanno avuto la meglio dei Phoenix Suns per 113-102. Successi esterni dei Milwaukee Bucks sui Chicago Bulls per 110-96 e dei Los Angeles Clippers sui New Orleans Pelicans per 112-103. Male l'altra squadra di Los Angeles, i Lakers, sconfitta a Toronto dai Raptors per 123-111. Gli Oklahoma City Thunder hanno battuto i Philadelphia 76ers per 122-112 mentre i San Antonio Spurs non hanno avuto superare i Sacramento Kings 113-98 il punteggio finale per i texani. Boston Celtics e Golden State Warriors mantengono il comando della Eastern e della Western Conference.