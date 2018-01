Da Messi a Vonn tutti applaudono Federer

ROMA, 29 GEN - E' stata l'ennesima gemma di una carriera straordinaria, stavolta accompagnata anche dalle lacrime che hanno reso più umano un campionissimo in grado di conquistare il 20/o Slam - primo uomo di sempre - a quasi 36 anni e mezzo. L'impresa di Roger Federer, che battendo in finale Marin Cilic ha vinto il suo sesto Open d'Australia, è stata celebrata in tutto il mondo, anche e soprattutto in ambito social e non solo dai tennisti. Le congratulazioni probabilmente più gradite da Roger sono quelle di due grandissimi tennisti del passato come Rod Laver e Chris Evert Il tributo arriva anche dai campioni degli altri sport: la sciatrice Usa Lindsey Vonn ha definito Federer una fonte d'ispirazione "Che ateta! Il più grande tennista di sempre. 20 Slam!", ha scritto il calciatore tedesco Mesut Ozil. Leo Messi ha postato un tributo con una frase del campione svizzero ("mia moglie non ama il calcio ma lo guarda solo per Messi") e l'immagine che li ritrae insieme in uno spot pubblicitario.