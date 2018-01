Lotito a Nicchi, spiegami Var...

ROMA, 29 GEN - "Claudio ti spiego…". Marcello Nicchi si rivolge così al presidente della Lazio Lotito che in un breve colloquio intercorso sulla porta d'ingresso della toilette dell'Hilton di Fiumicino, tra una votazione e l'altra per eleggere il prossimo presidente Figc, chiedeva lumi al numero uno dell'Associazione italiana arbitri, sulla mancata chiamata del Var sul gol di Cutrone contro la Lazio ieri. Il patron biancoceleste non si capacita del perché le immagini con l'evidente tocco di braccio del milanista non siano state prese in considerazione dall'assistente video. "Claudio, non è così e posso spiegarti", ha replicato Nicchi, prendendosela con la regia che ha fornito le immagini solo alla fine del primo tempo. Ma senza gli episodi sfavorevoli "io ero primo in classifica", ha ribattuto il patron laziale, ricordando tutti i presunti torti subiti dalla Lazio a causa del Var. In mattinata il n.1 Aia aveva difeso la moviola in campo ribadendo che "gli errori ci saranno sempre, ma il Var funziona".