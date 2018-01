Atp-Wta: Nadal e Wozniacki al comando

ROMA, 29 GEN - Il primo Slam stagionale lascia il segno sulla classifica del tennis mondiale. Resta al comando, per la 24/a settimana, Rafael Nadal che però vede assottigliarsi ad appena 155 punti il vantaggio su Roger Federer, trionfatore a Melbourne. Terzo posto per Marin Cilic, finalista agli Australian Open, facendo scivolare all'indietro di una posizione Grigor Dimitrov, Alexander Zverev e Dominic Thiem. Fabio Fognini si conferma n.1 azzurro: il 30enne ligure guadagna tre posizioni salendo al n.22. Due passi indietro invece per Paolo Lorenzi, 46/o, e Andreas Seppi, n.79. Cambio al vertice del ranking in rosa: grazie al trionfo in Australia la danese Caroline Wozniacki strappa la corona alla romena Simona Halep con l'ucraina Elina Svitolina terza poltrona. Camila Giorgi si conferma la prima delle azzurre: la 26enne marchigiana risale 8 posizioni portandosi al n.63. Alle sue spalle guadagna tre posti anche Francesca Schiavone, 90/a. Scivolano di qualche gradino Sara Errani, numero 141, e Roberta Vinci, ora 147/a.