Figc: a vuoto 2/o voto,Sibilia al 40,41%

FIUMICINO, 29 GEN - Nessun eletto anche alla seconda votazione per la presidenza della Figc. Cosimo Sibilia resta in testa con 206.80 preferenze, pari al 40.41% (poco superiore al primo turno), segue Gabriele Gravina con 185.74 (36,29%). Terzo Damiano Tommasi con 113.79 (22,23%). Schede bianche 5.46 pari all1,07. Ora si procede con il terzo scrutinio in cui per essere eletti basterà il 50% più uno.