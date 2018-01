Gol Cutrone, Procura chiede prova tv

ROMA, 29 GEN - La Procura della Federcalcio ha chiesto la prova tv per la deviazione col braccio del milanista Patrick Cutrone nel gol dell'1-0 del Milan contro la Lazio. Il giudice sportivo dovrà ora valutare, ai fini di un'eventuale squalifica del giocatore per condotta antisportiva, in primo luogo se la prova e' ammissibile e successivamente se il tocco e' volontario.