MotoGp: Rossi, bene l'aerodinamica

ROMA, 29 GEN - La Yamaha in livrea Movistar lavora sulla YZR-M1 2018 ed i primi responsi in pista abbozzano una moto competitiva. Nel 'Day 2' dei test collettivi MotoGp, in Malesia, due lampi blu illuminano Sepang. Al 66/o dei 68 giri complessivi Maverick Vinales ottiene il miglior tempo in (1'59"355, 72 millesimi sotto quello di Dani Pedrosa, il più veloce di lunedì). Valentino Rossi, però, è lì, ad un soffio dal compagno di box: 1'59"390: "Abbiamo completato tutto il nostro programma per oggi. Abbiamo provato dettagli grandi e piccoli - racconta il 'Dottore' - Alcune cose hanno funzionato, altre meno. Ad esempio, mi piace l'aerodinamica e sono riuscito a migliorare il ritmo e il mio tempo sul giro. La carena mi dà più protezione frontale e siamo anche piuttosto veloci in rettilineo". Domani ultima giornata di test malesi. Prossimo appuntamento con le prove ufficiali dal 16 al 18 febbraio sul circuito di Buriram, in Thailandia.