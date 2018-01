A Roma consegna Trofei e Coppe Aci Sport

ROMA, 29 GEN - Sarà a Roma nei giorni 17 e 18 febbraio 2018 la premiazione dei Vincitori di Trofei e Coppe ACI Sport 2017. Per la prima volta presso la "Sala Assemblea" della sede dell'Aci, in Via Marsala, 2, si svolgeranno le cerimonie di premiazione di tutte le specialità dell'automobilismo e del karting italiano, alla presenza dei vertici della Federazione e dei rispettivi Presidenti di Commissione. Un programma intenso dedicato a quanti nella stagione agonistica 2018 hanno conquistato un primato di categoria. Le premiazioni inizieranno sabato 17 febbraio alle 10.30 con il settore Off Road, Fuoristrada, Drifting, Accelerazione, Trial 4x4, Velocità su ghiaccio, Rally Cross, Velocità su Terra e Cross Country. Alle 12 sarà il settore Slalom protagonista, per passare ai Rally alle 13.30, mentre alle 15.30 inizieranno le premiazioni delle Autostoriche per velocità in circuito e Salita, poi alle 17 sempre le Autostoriche, con la Regolarità ed i Rally, completeranno il programma della giornata.