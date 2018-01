Nuova vita Berruto, da pallavolo ad arco

ROMA, 29 GEN - Da ct della nazionale italiana di pallavolo al ruolo di direttore tecnico (in pratica ct anche qui) degli azzurri del tiro con l'arco. E' la nuova avventura professionale di Mauro Berruto, presentato oggi al Coni (c'era anche il presidente Giovanni Malagò) nel suo nuovo ruolo, con cui lavorerà in prospettiva Tokyo 2020. "Quando il presidente e il segretario generale della federazione del tiro con l'arco sono venuti a trovarmi - ha detto oggi Berruto - hanno scoccato una freccia che ha fatto subito centro. Mi hanno raccontato la storia delle tante medaglie olimpiche che io già conoscevo, ma soprattutto mi hanno parlato del progetto e del ruolo che la federazione voleva propormi. Qui ci sono obiettivi chiari ed è una cosa fondamentale". Il traguardo è quello dell'Olimpiade 2020. "Il centro federale di Cantalupa - ha detto ancora il nuovo dt - sarà la nostra casa da cui partire per il viaggio verso Tokyo. Mi porrò verso i tecnici con tanta voglia di imparare, da oggi parte il percorso verso le Olimpiadi".