Sci: 3 azzurre in parallelo Stoccolma

STOCCOLMA (SVEZIA) 29 GEN - Stoccolma ospiterà domani, per la terza volta, uno slalom parallelo uomini e donne sulla 'SkiStar's Hammarbybacken', una collina alle porte della capitale svedese. Alla competizione partecipano di diritto i primi 12 atleti presenti nella World cup starting list di slalom e i migliori quattro atleti della classifica generale di coppa che non facciano parte di questa lista. Si utilizzeranno pali da giganti, con distanze e sci da slalom, ogni nazione può sostituire un proprio atleta rinunciatario, a patto che faccia parte della top 30 della World cup starting list. Per L'Italia ci saranno Stefano Gross in campo maschile Irene Curtoni e Chiara Costazza fra le donne. Inizio gara alle 17,45.