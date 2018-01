Giro:Vegni,confermo partenza Gerusalemme

MILANO, 29 GEN - "La partenza del prossimo Giro d'Italia rimane a Gerusalemme, nonostante tutte le voci che si sono susseguite in questi mesi". Lo dice il direttore della corsa rosa, Mauro Vegni, dal palco del teatro Dal Verme di Milano, in occasione della consegna del premio Gianni Brera 2017-Sportivo dell'anno. "La partenza da Gerusalemme - aggiunge Vegni - è un evento importante, storico: aggiunge valore alla promozione del nostro Paese. Pensate che alla presentazione della partenza in Israele c'erano per la prima volta emittenti come la Cnn".