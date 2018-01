Ciclismo: premio Brera a Sky e Scarponi

MILANO, 29 GEN - L'eccellenza dello sport italiano sfila sul palco del Teatro Dal Verme di Milano per la consegna del 'Premio Gianni Brera 2017-Sportivo dell'anno'. Atleti e squadre che nel 2017 hanno fatto parlare per imprese sportive o per come hanno affrontato le difficoltà delle loro sfide si abbracciano a risultati e valori umani. Così al fianco del Team Sky, a cui va il premio di 'squadra dell'anno' per i successi di Froome al Tour e alla Vuelta e di Kwiatkowski alla Sanremo, venga menzionato Michele Scarponi, uomo "buono e generoso" oltre che meraviglioso artista della bicicletta. Toccanti le parole del fratello Marco: "Vorrei dedicare il premio ai familiari delle vittime degli incidenti stradali - ha detto -. Persone che vivono sentendosi in colpa perché possono continuare a vivere. E vivono nell'indifferenza: nessuno ci ha mai avvertito della morte di Michele, se non fosse stato per nostro zio". Sportiva dell'anno è Elena Bertocchi, bronzo ai Mondiali e oro agli Europei di tuffi. Riconoscimenti per Spal e Benevento.