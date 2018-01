Ausilio, Icardi? niente da rispondere

MILANO, 29 GEN - "Icardi? Non mi interessano cose a cui non devo rispondere": lo dice il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio intercettato dai giornalisti sotto la sede del club nerazzurro nel centro di Milano. Ausilio parla anche della trattativa per il fantasista del Psg Javier Pastore: "Io non regalo sogni. Non ci sono le condizioni né per lui né per altri".