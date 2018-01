Cantone,contro corruzione norme speciali

ROMA, 30 GEN - "E' assolutamente necessario farsi carico del problema della corruzione nel mondo dello sport per per enorme importanza che questa attività, in tutte le sue forme, ha nella vita quotidiana della popolazione e nello sviluppo sociale. Governo, ministero dello Sport, Coni e Autorità nazionale anticorruzione hanno messo in piedi un tavolo sulle norme esistenti e su quelle da emanare per combattere questo fenomeno". Lo ha detto il presidente dell'Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, intervenendo al forum Siga Sport Integrity, ospitato nel salone d'onore del Coni a Roma. "La corruzione in tutte le sue forme, quelle 'off the field' che riguardano l'organizzazione dei grandi eventi e la realizzazione degli impianti e infrastrutture e quelle 'on the field' che coinvolgono lo svolgimento delle gare e gli attori in campo, come il doping e il match fixing - ha spiegato Cantone - minano alla base la credibilità il ruolo dello sport e per tutte serve normativa specifica, al di là di quella penale".