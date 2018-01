Lotti, sport ha importante ruolo sociale

ROMA, 30 GEN - "Ogni fondo che deriva dalla lotta alla corruzione sia investito in parte nello sport, per la realizzazione di impianti e infrastrutture. La lotta alla corruzione sia anche occasione di sviluppo". Lo ha detto il ministro dello sport, Luca Lotti, al forum Sport Integrity organizzato da Sport integrity global alliance (Siga) e ospitato nel salone d'onore del Coni a Roma. "Lo sport, con i suoi grandi eventi, è un enorme volano economico e il governo ha cercato di favorirli, sostenendo l'organizzazione in Italia di manifestazioni come l'Europeo 2019 Under 21 di calcio, i Mondiali di sci Cortina 2021, la Ryder Cup 2022 - ha proseguito il ministro -. Purtroppo, forse proprio per la paura degli effetti della corruzione, è mancata l'occasione per Roma di candidarsi per le Olimpiadi 2024. Ma lo sport non può essere solo show business e intrattenimento, ha anche un importante ruolo sociale. Per questo, per ogni grande opera che sorge ci devono essere adeguati investimenti nelle scuole e nelle periferie".