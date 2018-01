PyeongChang: parte Zerowar2020

ROMA, 30 GEN - Dialogo e diritto per fermare le guerre. A pochi giorni dal via delle Olimpiadi invernali di PyeongChang parte la campagna a più tappe #zerowar2020 per sostenere la tregua olimpica, promuovere il diritto alla pace e la cessazione di tutte le guerre. "Lo sport è, come il diritto, strumento di dialogo e diplomazia. Ogni competizione sportiva è tutto questo", ha sottolineato il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, spiegando che in vista del 2020, anno delle Olimpiadi estive di Tokyo e di Expo Dubai, "giuristi e avvocati lavoreranno nel tentativo di costruire tecnicamente il diritto alla pace". Il primo passo della tregua olimpica è la partecipazione degli atleti della Corea Nord ai Giochi invernali in Corea Sud: "Un'iniziativa capace di amplificare i contenuti di un messaggio universale che deve essere l'irrinunciabile punto di riferimento culturale della collettività, costruendo un percorso culturale all'insegna dell'impegno civico globale", fa sapere il n.1 del Coni Giovanni Malagò.