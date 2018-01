Auto: Alonso farà la 24 ore di Le Mans

ROMA, 30 GEN - Fernando Alonso correrà quest'anno la 24 ore di Le Mans, ha annunciato la McLaren sul proprio sito ufficiale. Il campione spagnolo, pur impegnato per l'intera stagione con il team inglese di F1, disputerà anche le gare del campionato World Endurance Fia 2018-2019, ad eccezione di una prova in Giappone che si svolgerà in contemporanea con il Gp degli Usa. Alonso, che sarà al volante di una Toyota ibrida del team Toyota Gazoo Racing, l'anno scorso ha provato l'esperienza della 500 Miglia di Indianapolis e ora si cimenterà nella nuova esperienza alla caccia della Triple Crown (vittoria a Montecarlo, Indianapolis e Le Mans). "Ho provato a vincere a Indianapolis e ci sono andato vicino - ha dichiarato l'ex ferrarista - e ora, grazie alla McLaren, potrò correre per cercare di vincere la 24 Ore di Le Mans. Sarà una grande sfida. Potrà anche andare male. Ma sono pronto e non vedo l'ora di gareggiare".